AMD резко подняла цену на свой ИИ-чип Instinct MI350 с $15 тыс до $20 тыс — теперь ближе к NVIDIA

Об этом сообщили аналитики HSBC, отметив, что компания готовится к более жёсткой конкуренции с NVIDIA, лидирующей в этом сегменте.

Несмотря на рост почти на 70%, новое ценовое предложение всё ещё ниже, чем у аналогичных решений NVIDIA. Источники отмечают, что такой шаг указывает на растущий спрос на продукцию AMD и потенциальный рост выручки в ближайшие кварталы.

Instinct MI350 позиционируется как конкурент Blackwell B200 от NVIDIA. На мероприятии Advancing AI компания также анонсировала следующие модели, включая ускоритель MI355X и масштабируемые серверные решения, например, Helios.

Кроме того, AMD уже поставляет ИИ-чипы таким клиентам, как OpenAI и Tesla.

На рынке ИИ-оборудования долгое время доминировала NVIDIA, но свежие действия AMD указывают на то, что расстановка сил может начать меняться.