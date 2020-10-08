AMD "слила" название новой флагманской линейки процессоров Ryzen перед самым анонсом

На официальном YouTube-канале компании создана трансляция, которая пока что перекрыта “заглушкой”. Но как и у любой трансляции в интернете, у данного стрима было свое название, которое и указало на то, как будет называться новая линейка процессоров, передает VideoCardz. Так, если сейчас пройдя по ссылке вы можете увидеть заголовок “Where Gaming Begins. AMD Ryzen Desktop Processors”, некоторое время назад оно выглядело иначе, а именно “Where Gaming Begins. AMD Ryzen 5000 Series Desktop Processors”.

По всей видимости, изначально планировалось раскрыть название флагманского процессора заранее, оставив лишь характеристики новинки в качестве инструмента для удивления. Но в последний момент руководство AMD все же решило оставить в тайне и данную информацию, не успев лишь поправить название трансляции.