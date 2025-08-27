AMD выпустит видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 16 ГБ памяти

Radeon RX 9070 GRE была представлена в мае как модель, изначально предназначенная для рынка Китая, но позже появилась и в других странах. Она предлагалась по цене около 500 долларов, немного ниже, чем у RX 9070. Теперь компания готовит улучшенный вариант, который, как ожидается, будет более востребован у покупателей.

Главное изменение — расширение объёма памяти с 12 ГБ до 16 ГБ, что предполагает и переход с 192-битной шины на 256-битную. Это приблизит карту по характеристикам к другим моделям на базе Navi 48.