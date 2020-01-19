AMD заявила о готовности разрабатывать собственную систему для автопилота

Так, когда журналисты спросили Пейпермастера про разработку автопилотируемых автомобилей на что он сообщил, что компания планировала достичь определенных целей в данной сфере еще несколько лет назад, однако справиться разработчикам в срок так и не удалось. Он отметил, что разработка автоматизированных систем управления затратила больше времени, чем было запланировано компаний.

Однако отметим, что для создания собственной системы автопилота автомобиль должен быть оснащен вычислительными способностями, соответствующими центру обработки данных, что как раз характерно для стратегии AMD. Сообщается, что компания заинтересована в развитии данного сегмента рынка. Кроме того, AMD готова разработать такую систему при спросе на ее решения в автомобильной отрасли.