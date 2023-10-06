Америка обвинила китайские криптокомпании в замаскированной торговле фентанилом

Ведомство пообещало принять строгие меры после раскрытия информации о том, что китайские криптокомпании проводят операции для маскировки торговли фентанилом, метамфетамином, распространения синтетических опиоидов и продажи химических веществ-прекурсоров. По данным Минюста, некоторые китайские компании замечены в производстве фентанила.

В дело также вмешалось Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), подтвердившее использование целой сети китайских криптокошельков для торговли наркотиками.

Всего было обнаружено 17 криптокошельков с токенами Bitcoin, Ethereum и Tron. При этом большая часть операций, под которые маскировалась наркоторговля, проводилась по стейблкоинам.