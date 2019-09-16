Америка представила подводный аппарат для шпионажа

Bluefin-12 оснащен четыремя литий-ионными батареями быстрой перезарядки, которые позволят аппарату работать в автономном режиме около 36 часов. Диаметр нового аппарата составляет 32 см, длина - 483 см, а вес составил 250 кг. Сообщается, что максимальная глубина погружения беспилотника - 200 метров.

В модуль нового аппарата можно разместить множество датчиков, таких как навигатор, видео и аудиоаппаратуру, гидролокатор, систему для обработки данных. Модуль также содержит специальный отсек, объем которого достигает 4 000 сантиметров в кубе, для размещения полезного груза.