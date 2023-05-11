Наука и технологии
17:06, 11 мая 2023
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Америка уже в курсе? Burger King в России запустил скидку 10% до осени при оплате через СБП

Оплатить заказ можно в приложении или терминале ресторана

Сеть «Бургер Кинг» и российская Система быстрых платежей (СБП) объявили о совместной акции: при оплате заказа на любую сумму покупатели будут поулчать скидку 10%.

Оплатить заказ через СБП можно в мобильном приложении «Бургер Кинг» или в терминалах самообслуживания в ресторанах сети. Акция действует с 11 мая до 31 августа 2023 года.

Также приведена инструкция, как стать участником акции:

  1. сформируйте заказ на любую сумму в мобильном приложении «Бургер Кинг» или в терминалах самообслуживания ресторанов (регистрация в программе лояльности «Бургер Кинг» не обязательна);

  2. выберите СБП в способах оплаты;

  3. подтвердите оплату в мобильном приложении банка;

  4. скидка 10% применится автоматически на весь заказ.

Система Быстрых Платежей — это комфортная и быстрая оплата, полная безопасность, ведь вы не вводите абсолютно никаких банковских данных, а теперь ещё и дополнительная скидка на заказы в «Бургер Кинг». Чтобы наши гости могли оценить удобный сервис СБП и порадовать себя, мы запустили выгодную совместную акцию на всё лето. Надеемся, что многим она придётся по вкусу.

Иван Шестов
Директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия»
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