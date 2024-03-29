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Наука и технологии
Опубликовано 29 марта 2024, 07:01
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Американца оштрафовали на почти $10 млн за тысячи робозвонков

И ведь было за что
Федеральный суд США оштрафовал жителя страны по имени Скотт Родс на $9 918 000 за тысячи спам-звонков с поддельных номеров.
Американца оштрафовали на почти $10 млн за тысячи робозвонков
© Ferra.ru

Родс звонил людям по всей стране, используя автоматические системы и заранее записанные сообщения. Спам-звонки часто носили провокационный и неприятный характер.

Родс звонил жителям Бруклина после убийства местной жительницы, а также жителям Шарлоттсвилля во время расследования убийства на митинге в 2017 году.

Суд в Монтане оштрафовал Родса на $9.9 млн и запретил ему в будущем использовать подобные методы. В последние годы власти США ужесточили наказания за спам-звонки.

Так, в августе 2023 года FCC оштрафовала международную сеть компаний на рекордные $300 млн за 5 млрд спам-звонков. Ранее, в феврале 2022 года, ведомство предложило оштрафовать компанию, занимающуюся телефонным маркетингом медицинских страховок, на $45 млн за 500 000 спам-звонков.

Источник:Bleeping Computer
Автор:Булат Кармак
Теги:
#сша
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#мошенники