Американцам не удалось распознать лица террористов среди водителей

Первая попытка записывать и распознавать лица водителей в Нью-Йорке провалилась. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на внутренне письмо транспортной компании Metropolitan Transportation Authority.

Власти Нью-Йорка начали тестировать технологию в 2018 году на мосту Трайборо. Провал оказался полным — система не смогла распознать ни одного лица по «приемлемым параметрам».

Представитель MTA сообщил, что пилотная программа продолжится на мосту Трайборо, а также на других мостах и тоннелях, несмотря на такой лишённый оптимистичности старт.

Проблема в распознавании лиц заключается в скоростях. В Национальной лаборатории Ок-Ридж смогли достичь точности 80% при распознавании изображений лиц, полученных через лобовое стекло, но эти исследования проводились при низкой скорости транспорта.