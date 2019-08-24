Американцам запретили использовать дроны с бомбами и огнемётами

Ведомство опубликовало предупреждение на своём сайте о незаконности таких летательных аппаратов. Речь идёт о беспилотниках, к которым крепятся стрелковое оружие, бомбы, фейерверки, огнемёты, а также другие опасные объекты.

Всё дело в том, что в июле 2019 года компания hrowflame начала продавать в США огнемёты для дронов TF-19 WASP за $1500, которые могут выпускать пламя на 8 метров. В сети появились видеоролики и фотографии с их использованием.

Ведомство подчеркнуло, что такие дроны могут нанести серьёзный ущерб здоровью окружающих и банковскому счёту владельца.

За использование дронов с таким «обвесом» операторам грозит штраф до 25 тысяч долларов. Впрочем, эту проблему можно решить, если заблаговременно получить специальное разрешение от управления на запуск.