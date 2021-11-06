Американцев начали приучать к искусственному мясу: запущен в работу крупнейший завод в Калифорнии

По словам директора предприятия Эми Чен, индустрия производства мяса, выращенного в лабораторных условиях, только начинается, и новые предприятия открываются по всему миру. Выгоды ощутимы: прекращение зависимости от выращивания скота может оказать значительное влияние на выбросы парниковых газов и при этом позволит получить привычную пищу.

Завод компании Upside Food, являющейся подразделением Университета Беркли, находится в штате Калифорния и занимает площадь 4924 квадратных метра.

Продукт производится так же, как и многие другие мясные продукты, выращенные в лаборатории. Клетки живых животных культивируются в биореакторах с использованием специализированных питательных веществ, из которых создается «мясо», которое может быть модифицировано на различные «уровни» жирности или диетичности.

Несмотря на это, Управление по контролю за продуктами и лекарствами и Министерство сельского хозяйства еще не разрешили продажу мяса, выращенного в лаборатории, и когда будет выдано разрешение, неизвестно. Но, как только это произойдёт, Upside Food намерена продавать свой продукт, в том числе в розничных магазинах.