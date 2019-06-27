Американцев заставили комплектовать дроны парашютами для полётов над людьми

Федеральное управление гражданской авиации США начало выдавать разрешение для полётов дронов над людьми. Для получение такого разрешение мультикоптер должен быть оснащён парашютной системой аварийного приземления.

Ранее такие полёты были запрещены американскими правилами полётов дронов в общем воздушном пространстве. Речь идёт о запрете полётов аппаратов массой менее 25 килограммов над людьми, в ночное время и за пределами прямой видимости оператора.

Однако эти же пркедусматривают возможность получения оператором специального разрешения на такие полёты. Теперь Федеральное управление гражданской авиации США начало такие разрешения выдавать при наличии на дроне системы с парашютом.

Например, разрешение можно получить на DJI Mavic 2 с парашютной системой ParaZero SafeAir. Управление уже не один раз выдавало разрешение различным компаниям и организациям на полёты дронов с системой ParaZero.