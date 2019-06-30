Американцы бегут из военных баз в Ираке

Американский обслуживающий персонал начал эвакуироваться с баз в Ираке. Об этом сообщает Topwar со ссылкой на иракские и сирийские СМИ.

Отмечается, что эвакуация части обслуживающего персонала началась по меньшей мере с трёх американских военных баз. Первые сообщения об этом начали появляться неделю назад. В конце минувшей недели явление приняло «серьёзный» характер.

Согласно ряду источников, предлогом для этого стал ночной обстрел из РСЗО американского военного объекта в 80 км к северу от Багдада, произошедший как раз неделю назад, а также необычная активизация боевиков запрещённой в РФ организации «Исламское государство» в иракских провинциях Дияла и Салахуддин в течение последних двух недель.

Тем не менее, политологи Ближнем Востоке склонны считать истинной причиной для эвакуации «лишних» людей с американских баз в Ираке подготовку США к войне против Ирана.