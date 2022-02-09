Американцы добавили в истребитель F-22 контейнеры непонятного назначения

Фото истребителя сделал споттер, или охотник за самолётами Джеймс Ридер, в городе Палмдейл, штат Калифорния. Этот F-22 относится к 411-й испытательной эскадрилье.

Возможно, появление контейнеров связано с модернизацией F-22 для борьбы с самолётами пятого поколения вероятного противника. И контейнеры служат как раз для размещения оборудования, но пока официальной информации на этот счёт нет.

Отмечается, что подобные приспособления повышают радиолокационную заметность самолёта. Вероятно, по этой причине контейнеры выполнены в соответствии со стелс-технологиями, чтобы улучшить их малозаметность.