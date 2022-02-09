Американцы добавили в истребитель F-22 контейнеры непонятного назначения

Наука и технологии
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Американцы добавили в истребитель F-22 контейнеры непонятного назначенияВозможно, для оборудования
В США заметили истребитель F-22 с контейнерами, сделанными с учётом требований малозаметности. Назначение контейнеров неизвестно, но сам факт их наличия говорит о том, что Пентагон не собирается отказываться от модернизации и дальнейшего использования этих самолётов.
Фото истребителя сделал споттер, или охотник за самолётами Джеймс Ридер, в городе Палмдейл, штат Калифорния. Этот F-22 относится к 411-й испытательной эскадрилье.
Возможно, появление контейнеров связано с модернизацией F-22 для борьбы с самолётами пятого поколения вероятного противника. И контейнеры служат как раз для размещения оборудования, но пока официальной информации на этот счёт нет.
Отмечается, что подобные приспособления повышают радиолокационную заметность самолёта. Вероятно, по этой причине контейнеры выполнены в соответствии со стелс-технологиями, чтобы улучшить их малозаметность.
Источник: Голая наука