Американцы изучат север России для "мобилизационных нужд США"

В список регионов, ставших частью будущих исследований, попали: остров Колгуев, ЯНАО, Республика Саха, Мурманская область, архипелаг Северная Земля и Новосибирские острова. Но на российских территориях США не остановилось и решило также изучить Гренландию, Швецию, Аляску, Норвегию, Исландию, Канаду и Финляндию.

В тексте технического задания говорится, в отчетах должна будет содержаться информация об источниках поставок в эти регионы бутилированной воды, еды, одежды и прочих нужд первой необходимости, а также информацию о наличии в каждом из вышеперечисленных регионов природных ресурсов и материалов. Также исследователям нужно будет составить карту транспортных путей, используемых на исследуемых территориях.

По словам Минобороны США, цель этих исследований заключается в улучшении способности коммерческого сектора по всему миру "отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации".