Американцы на 95% очистили свои сточные воды от лекарственных препаратов

В общей сложности специалисты изучили семь станций очистки сточных вод, после чего пришли к выводу, что на данный момент в воде содержится рекордно низкий уровень препаратов. Для того, чтобы добиться подобных результатов, в регионах с чистой водой использовались два передовых метода очистки — угольные фильтры и озонирование.

”Наши исследования дополняют выводы коллег, которые демонстрируют, что озонирование и использование активированного угля могут быть очень эффективными в удалении стойких фармацевтических препаратов из сточных вод”, — рассказал один из авторов исследования Энн МакЭлрой.