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Американцы на 95% очистили свои сточные воды от лекарственных препаратов
И все благодаря использованию новейших методов очистки
В сети были опубликованы результаты исследования ученых из Университета Баффало в США, в рамках которого они сумели обнаружить заметное снижение уровня антидепрессантов и антибиотиков в сточных водах. По мнению исследователей, данный эффект связан с начало использования самых передовых методов очистки воды, которые позволили удалить более 95% химикатов.
В общей сложности специалисты изучили семь станций очистки сточных вод, после чего пришли к выводу, что на данный момент в воде содержится рекордно низкий уровень препаратов. Для того, чтобы добиться подобных результатов, в регионах с чистой водой использовались два передовых метода очистки — угольные фильтры и озонирование.
”Наши исследования дополняют выводы коллег, которые демонстрируют, что озонирование и использование активированного угля могут быть очень эффективными в удалении стойких фармацевтических препаратов из сточных вод”, — рассказал один из авторов исследования Энн МакЭлрой.