Американцы начали испытания крылатого дрона с вертикальным взлётом

Военно-морские силы США начали испытания беспилотника V-Bat разработки компании MartinUAV. Дрон сочетает плюсы неподвижного крыла для миссий на длительные дистанции с возможностью вертикальных взлёта и посадки.

Благодаря своей конструкции, V-Bat способен взлетать и приземляться на площади в девять квадратных метров, в том числе на неподготовленных площадках, включая городскую застройку и палубы кораблей. После вертикального взлёта аппарат переходит в горизонтальный режим и летит с использованием неподвижного крыла.

V-Bat способен развивать скорость до 90 узлов, совершать длительные перелёты на скорости 45 узлов и подниматься на высоту до 4,5 тысячи метров. Беспилотник может находиться в воздухе до 8 часов и нести полезную нагрузку массой до 3,6 килограмма. Это могут быть мультиспектральные сенсоры, системы радиоэлектронной разведки и борьбы, радар или системы ретрансляции сигналов.

Такой беспилотник может найти широкое применение у военных, правоохранительных органов, спасателей, а также в промышленности и для экологического мониторинга.