Американцы нашли дискриминацию чернокожих в алгоритмах медицинской техники

Так, в опубликованном изданием Science исследовании отмечается, что алгоритмы в системе здравоохранения США с меньшей вероятностью направляют чернокожих людей, чем белых, на программы по улучшению ухода за пациентами с трудными медицинскими потребностям. А между тем, пациенты больны в равной степени. Усредненные данные показали, что уход, который предоставляется темнокожим, обходится в среднем на 1800 долларов США в год меньше, чем уход, который получает белый человек с таким же количеством хронических проблем со здоровьем. ”Это вызывает тревогу. Нам определенно нужен более эффективный способ оценки состояния здоровья пациентов.”, - поделилась автор исследования.

Известно, что основной целью данного алгоритма, который используется больницами и страховщиками, является помощь в управлении медицинским обслуживанием для 200 млн человек в Соединенных Штатах ежегодно.