Американцы нашли способ объединить истребители с космическим кораблем

Так, если верить словам американского генерала Дэвида Кумаширо, то как истребители и X-37B взаимодействуют друг с другом могло бы стать прекрасной демонстрацией того, что космический корабль “способен работать во всех доменах”. По последним данным, первый акт по обмену данными состоится уже в декабре. На данном этапе передача будет осуществляться между двумя истребителями: F-22 Raptor и F-35 Lightning II.