Американцы нашли способ объединить истребители с космическим кораблем
Так, если верить словам американского генерала Дэвида Кумаширо, то как истребители и X-37B взаимодействуют друг с другом могло бы стать прекрасной демонстрацией того, что космический корабль “способен работать во всех доменах”. По последним данным, первый акт по обмену данными состоится уже в декабре. На данном этапе передача будет осуществляться между двумя истребителями: F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Что интересно, то же издание рассказало, что подобного рода тестирование проводится силами Военно-воздушных сила США в рамках проекта Omnia One. Данный проект был создан для разработки технологий, благодаря которым операторы могли бы получать оперативную информацию с абсолютно любого военного самолета или корабля вне зависимости от их местонахождения относительно друг друга.