Наука и технологии
Опубликовано 14 января 2025, 13:40
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Американцы нашли замену TikTok, но... она тоже из Китая

Новая альтернатива быстро набирает популярность
Американские пользователи TikTok готовятся к возможному бану приложения, и это уже сказывается на рынке. На фоне слухов о запрете TikTok, приложение RedNote, известное в Китае как Xiaohongshu («маленькая красная книга»), неожиданно стало лидером загрузок в Apple App Store и поднялось на 34-е место в Google Play.
Американцы нашли замену TikTok, но... она тоже из Китая

© REDnote

RedNote работает по схожему с TikTok принципу: пользователи листают ленту коротких видео, настроенную под их интересы. Хотя интерфейс приложения в основном на китайском языке, на TikTok уже появились обучающие ролики о том, как сменить язык на английский. Это помогло привлечь внимание к новинке. Более того, на RedNote активно публикуются видео, приветствующие так называемых «беженцев из TikTok».

Несмотря на то что для многих пользователей RedNote — новое имя, в Китае приложение существует уже более десяти лет. Считается, что оно составляет конкуренцию Douyin от ByteDance и гиганту электронной коммерции Alibaba, а его аудитория насчитывает около 300 миллионов человек.

Не только RedNote получает выгоду от возможного бана TikTok. Другие приложения, такие как Lemon8, созданное ByteDance, и Flip от американской компании Humans, Inc., также стали набирать популярность. Flip, комбинирующий социальные функции и онлайн-шопинг, занял 4-е место в App Store.

Ещё одна альтернатива, ReelShort, пытается привлечь пользователей, предлагая короткие видеоклипы с сюжетами, напоминающими мини-фильмы. Хотя этот формат отличается от привычного TikTok, ReelShort уже занимает 7-е место в App Store и 2-е в Google Play.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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