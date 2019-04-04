Американцы научили робота резать овощи правильными ломтиками

Исследователи из Университета Карнеги обучили робота правильному нарезанию огурцов и помидоров. Они подошли к проблеме нестандартно. Сначала был создан алгоритм по предсказанию толщины ломтика по фотографии.

Для этого в базу даных были загружены пары фотографий овощей до и после отрезания ломтика. Всего было создано 50 наборов фотографий по несколько отрезов для огурцов и 25 для томатов. Также нейросеть была обучена определять помидоры и огурцы на 4 тысячах образцов.

В результате, нейросеть научилась переводить данные с одной фотографии в векторное представление и определять нужную толщину дольки. Затем нейросеть научилась рассчитывать траекторию движения манипулятора с ножом по аналогии с движениями манипулятора при ручном управлении.