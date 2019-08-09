Ferra

Американцы назвали достойный восхищения советский самолет

Отдельно были отмечены материалы производства летательного аппарата
Американское издание Popular Mechanics опубликовало новый рейтинг “самых «задиристых» самолетов всех времен”. В него попал и наш, советский, истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25.

Журнал отдельно отметил тот факт, что МиГ-25, расположившийся примерно посредине списка, в свое время крайне поразил современников своими рекордными показателями в набранной высоте и скорости. Помимо этого издание назвало наш истребитель примером “эффективной разработки”.

По словам Popular Mechanics, западные специалисты очень удивились строению самолета, когда получили его на руки. По их словам, было очень необычным то, что планер изготовлен из стали, а не титана, подобно американскому сопернику МиГ-25 — SR-71 Blackbird. Напомним, что наш истребитель попал в руки западных инженеров в результате угона самолета летчиком Виктором Беленко.

Самое читаемое