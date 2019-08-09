Американцы назвали достойный восхищения советский самолет

Журнал отдельно отметил тот факт, что МиГ-25, расположившийся примерно посредине списка, в свое время крайне поразил современников своими рекордными показателями в набранной высоте и скорости. Помимо этого издание назвало наш истребитель примером “эффективной разработки”.

По словам Popular Mechanics, западные специалисты очень удивились строению самолета, когда получили его на руки. По их словам, было очень необычным то, что планер изготовлен из стали, а не титана, подобно американскому сопернику МиГ-25 — SR-71 Blackbird. Напомним, что наш истребитель попал в руки западных инженеров в результате угона самолета летчиком Виктором Беленко.