Американцы назвали худший самолет Второй мировой войны

Отмечается остаточный принцип финансирования истребителя, а также крушение единственного пилотируемого пуска, в результате чего погиб летчик Лотар Зибер. Корпус Ba 349 Natter большей частью состоял из дерева, а после набора определенной высоты и спуска оружия, пилот с двигательной установкой прыгал с парашютом. Остальная часть истребителя рушилась на землю.

”Я хочу, чтобы Natter был символом безответственной готовности немецких инженеров и элит в последние месяцы войны создавать оружие, которое лишь казалось превосходящим вооружение противников, но было примитивным во многих отношениях и основывалось на полусырых идеях”, — прокомментировал Андреас Хемпфер, историк Немецкого музея в Мюнхене.