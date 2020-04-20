Американцы назвали "непрофессиональным" один из перехватов, выполненных российским истребителем Су-35

По словам военных из США, перехват является таковым из-за слишком высокой скорости Су-35, в связи с чем истребитель подверг опасности оба самолета: и себя, и американский. Так, действия российского самолета привели к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя P-8А Poseidon.

Напомним, что еще 16 апреля 6-й флот ВМС США опубликовал информацию об опасном перехвате своего самолета российским истребителем Су-35. Тогда речь шла о осуществлении российским Су-35 маневра на высокой скорости кверху брюхом на расстоянии менее восьми метров.