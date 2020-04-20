Наука и технологии
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Американцы назвали "непрофессиональным" один из перехватов, выполненных российским истребителем Су-35
И все из-за несоблюдения скоростного режима и слишком близкой дистанции
В официальном Twitter-аккаунте 6-го флота ВМС США появилась публикация, на которой было продемонстрировано, как российский истребитель Су-35 пролетел в нескольких метрах от американского патрульного противолодочного самолета Boeing P-8А Poseidon. Всего подобных перехватов было два, один из которых американцы назвали “непрофессиональным”.
По словам военных из США, перехват является таковым из-за слишком высокой скорости Су-35, в связи с чем истребитель подверг опасности оба самолета: и себя, и американский. Так, действия российского самолета привели к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя P-8А Poseidon.
Напомним, что еще 16 апреля 6-й флот ВМС США опубликовал информацию об опасном перехвате своего самолета российским истребителем Су-35. Тогда речь шла о осуществлении российским Су-35 маневра на высокой скорости кверху брюхом на расстоянии менее восьми метров.