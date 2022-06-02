Американцы назвали российскую гаубицу «Коалиция-СВ» одной из самых опасных в мире

Издание сообщило, что «Коалиция-СВ» разработана для замены советской САУ 2С19 «Мста-С». Новая гаубица построена на шасси танка Т-90, вооружена орудием 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью 20 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до 80 км.

Новый артиллерийский комплекс отличается улучшенной точностью и дальностью стрельбы.

Кроме российской гаубицы в список попали южнокорейская K9, северокорейская Koksan, китайская САУ PLZ-05 и японская Type 99.