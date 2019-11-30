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Американцы назвали российскую винтовку “смертоносной”
Отметив, что НАТО не имеет аналогов подобного оружия
Журналист американского издания National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова “смертоносной”.
По словам автора, винтовка, вес которой равен 6,5 кг, была разработана для эффективным военных действий против различных целей, в числе которых также цели, оснащенные прочными бронежилетами. Отмечается что в снайперской винтовке Драгунова используется крупнокалиберный патрон 9,3 х 64 мм 7Н33, который представляет из себя российский военный вариант старого охотничьего патрона 9,3 х 64 мм Бреннеке. Известно, что он способен толкать пулю со стальным сердечником со скоростью 2526 футов в секунду.
Кроме того, крупнокалиберная снайперскую винтовка Драгунова успешно пробивает броню в пределах 600 метров. По словам американского журналиста, НАТО не имеет аналогов подобного оружия.