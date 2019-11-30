Американцы назвали российскую винтовку “смертоносной”

По словам автора, винтовка, вес которой равен 6,5 кг, была разработана для эффективным военных действий против различных целей, в числе которых также цели, оснащенные прочными бронежилетами. Отмечается что в снайперской винтовке Драгунова используется крупнокалиберный патрон 9,3 х 64 мм 7Н33, который представляет из себя российский военный вариант старого охотничьего патрона 9,3 х 64 мм Бреннеке. Известно, что он способен толкать пулю со стальным сердечником со скоростью 2526 футов в секунду.

Кроме того, крупнокалиберная снайперскую винтовка Драгунова успешно пробивает броню в пределах 600 метров. По словам американского журналиста, НАТО не имеет аналогов подобного оружия.