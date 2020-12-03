Наука и технологии
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Американцы назвали С-500 российским убийцей F-35
Достаточно лестная оценка для новейшего российского вооружения
Американские журналисты опубликовали материал, в котором, среди прочего, назвали отечественный зенитный комплекс С-500 “Прометей” полноценным убийцей истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
В статье The National Interest отмечается, что Россия приступила к созданию С-500 практически сразу же после выпуска ЗРС С-400 “Триумф” в 2007 году. Это позволило инженерам потратить огромное количество времени на проработку проекта, что и сделало его серьезной угрозой для американских военных самолетов.
Согласно имеющимся данным, “Прометей” сможет обнаруживать и вместе с тем атаковать до 10 боеголовок баллистических ракет, перемещающихся со скоростью более 6,4 км/с. Помимо этого новейший российский комплекс получит возможность поражать низкоорбитальные спутники, а также некоторые типы космических кораблей в ближнем космосе.
Поступление С-500 на вооружение российской армии может состояться уже в 2021 году.