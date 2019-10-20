Американцы назвали самый опасный российский корабль

”Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях в 400 километров для самолета и тысячи километров для кораблей делает его, возможно, самым опасным военным кораблем из стоящих на вооружении ВМФ России”, — сообщает источник.

По словам авторов, ключевым противокорабельным оружием данного судна будет служить ракета “Циркон”, способная достигать цели на скорости порядка восьми чисел Маха дальностью до тысячи км. Отмечается, что таким образом “Циркон” превосходит американскую противокорабельную крылатую ракету “Гарпун”, которой вооружены Военно-морские силы США. Издание обратило внимание и на то, что “Адмирал Нахимов” оснащен улучшенной системой ПВО и ядерными установками, благодаря чему сможет продолжительное время дистанцироваться от водных берегов России.