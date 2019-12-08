Американцы обеспокоены отставанием от России в разработке гиперзвуковых ракет

Экспер отметил, что еще несколько лет назад именно США имели передовые технологии в области гиперзвуковых вооружений, однако затем было принято решение приостановить новые разработки. ”Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего”, - сообщил глава Пентагона.

Экспер также выразил беспокойство, что некоторые современные разработки России в оборонной сфере не согласованы с российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений."Если говорить о России, я обеспокоен тем, что они пытаются разработать различные стратегические вооружения, которые выходят за рамки ДСНВ в его текущем виде", - заключил Экспер.