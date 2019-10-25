Американцы оборудуют штурмовые самолёты стереосистемами

Так, согласно подписанной договоренности, Terma North America займется установкой на 200 самолетов A-10C Thunderbolt II объемных звуковых систем, призванных воспроизводить звуковой предупредительный сигнал с той стороны, откуда была замечена угроза пилоту и самолету. По последним данным, точность такой системы составит до 15 градусов.

Напомним, что на сегодняшний день подобной системой оснащены истребители F-16 Fighting Falcon, принадлежащие Дании. Технология разрабатывается с целью ускорить реакцию пилота на вражеские ракеты, а также помочь ему с навигацией в кабине самолета. Также уже сейчас известно, что поставка новой системы должна закончиться уже в 2024 году.