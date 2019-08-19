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Американцы обучили военных из Грузии стрелять из передового оружия

В том числе и из ракетного комплекса Javelin
Недавно в США были опубликованы материалы о проведении на территории Грузии военных учений. По имеющимся данным, в общей сложности в учениях приняли участие около 3,3 тыс человек. Целью мероприятия было “повышение уровня взаимодействия между военнослужащими грузинской армии с военнослужащими стран НАТО”.

Одним из важных этапов в прошедших учениях была боевая стрельба. Особое внимание на себя обращает тот факт, что даже отработка грузинскими военными стрельбы из РПГ-7 проводится под пристальным вниманием американских коллег. Также в ходе учений использовались боевые бронированные машины “Stryker” американского производства.

Еще одним важным пунктом прошедших учений была отработка навыков противотанковых действий в военных подразделениях. По сообщению пресс-службы командования США, в обучении применялись американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Так, американские военные учили своих грузинских коллег применять этот тип вооружения.

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