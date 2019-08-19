Американцы обучили военных из Грузии стрелять из передового оружия

Одним из важных этапов в прошедших учениях была боевая стрельба. Особое внимание на себя обращает тот факт, что даже отработка грузинскими военными стрельбы из РПГ-7 проводится под пристальным вниманием американских коллег. Также в ходе учений использовались боевые бронированные машины “Stryker” американского производства.

Еще одним важным пунктом прошедших учений была отработка навыков противотанковых действий в военных подразделениях. По сообщению пресс-службы командования США, в обучении применялись американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Так, американские военные учили своих грузинских коллег применять этот тип вооружения.