Американцы обвинили Huawei в помощи африканским диктаторам

Так, The Wall Street Journal уточняет, что специалисты компании помогали африканским диктаторам перехватывать зашифрованные сообщения оппозиционеров и искать оппозиционных блогеров.

В качестве примера издание приводит случай, когда спецслужбы Уганды в прошлом году не смогли получить доступ к переписке музыканта и независимого оппозиционного депутата Роберта Кьягуланьи. Тогда сотрудники Huawei помогли им сделать это, после чего Кьягуланьи и его сторонников задержали, а также сорвали их планы по проведению протестных акций.

Представители Huawei уже прокомментировали заявления американского издания, заявив, что никогда не совершали каких-либо хакерских атак.