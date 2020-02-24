”Операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства”, — именно так американцы объяснили почему их ракетный эсминец зашел в Черное море. Также они рассказали, что подобным способом они занимаются укреплением отношений с черноморскими партнерами.

Самое забавное, что сообщение о том, что эсминец ВМС США был замечен в Черном море, появилось 23 февраля — в “День защитника Отечества”. В свою очередь российские военные уже заявили, что прямо сейчас суда Черноморского флота целиком и полностью контролируют абсолютно все действия эсминца на территории.