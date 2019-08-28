Американцы объяснили, почему война в космосе будет скучной и нелепой

Так, война в космосе не требует больших физических усилий. На самом деле, в некоторых случаях военные действия потребуют совсем немногим больше, чем обыкновенный толчок. Вообще, по мнению экспертов, на деле очень мало различий между инструментами, разрабатываемыми для захвата и уничтожения космического мусора, и оружием, предназначенным для захвата и уничтожения вражеских спутников.

Вот еще один пример: все, что нужно сделать российскому спутнику “Инспектор”, чтобы пробить дыру в оборонительной инфраструктуре Америки — это захватить американский спутник и опустить его на низкую орбиту. По итогу российская сторона просто увидела бы, как загорается ее цель, входя в атмосферу Земли. Весь процесс был бы довольно медленным и даже обыденным.

В общем, на данном этапе нашего развития, космические войны мало похожи на то, что мы видим в фантастических фильмах.