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Американцы объяснили, почему война в космосе будет скучной и нелепой

До “Звездных Войн” нашим технологиям явно далеко
После того как Трамп впервые официально объявил о намерении создать новое подразделение американских вооруженных сил, специально предназначенное для космической и орбитальной обороны, в интернете сразу же стали представлять, а на что будет похож новый тип войны. Но как рассказали эксперты, наши представления о космической войне и реальный конфликт в космосе очень далеки друг от друга, по крайней мере на данный момент.

Так, война в космосе не требует больших физических усилий. На самом деле, в некоторых случаях военные действия потребуют совсем немногим больше, чем обыкновенный толчок. Вообще, по мнению экспертов, на деле очень мало различий между инструментами, разрабатываемыми для захвата и уничтожения космического мусора, и оружием, предназначенным для захвата и уничтожения вражеских спутников.

Вот еще один пример: все, что нужно сделать российскому спутнику “Инспектор”, чтобы пробить дыру в оборонительной инфраструктуре Америки — это захватить американский спутник и опустить его на низкую орбиту. По итогу российская сторона просто увидела бы, как загорается ее цель, входя в атмосферу Земли. Весь процесс был бы довольно медленным и даже обыденным.

В общем, на данном этапе нашего развития, космические войны мало похожи на то, что мы видим в фантастических фильмах.

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