Американцы объявили сроки выхода первого гиперзвукового оружия

Журналисты спросили главу Пентагона, насколько Соединенные Штаты близки к получению гиперзвукового оружия, на что получили достаточно четкий и короткий ответ. Министр обороны сказал, что по его мнению это вопрос пары лет.

”Что касается дальности ракет в рамках ДРСМД, в частности, мы больше не являемся стороной договора и, в первую очередь, смотрим, как мы сможем воспользоваться этим — идет ли речь о пути разработки ракет для нанесения точечных ударов <...>, и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности”, — добавил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти.