Американцы оценили обновлённую защиту российских танков Т-72Б3М

21:14, 08 декабря 2022
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Американцы оценили обновлённую защиту российских танков Т-72Б3МЗащита этих танков стала, как у Т-90
Российские танки Т-72Б3М получили новую динамическую защиту (ДЗ). Результаты модернизации оценили обозреватели американского издания Military Watch.
Фото: Glavnoe24.ru
Авторы пишут, что уровень защиты модернизированных Т-72 приблизился к Т-90 «Прорыв». На Т-72Б3М поставили дополнительные блоки ДЗ, которые расположили вдоль всего корпуса, а также на башне. Блоками «динамики» прикрыли маску пушки, дымовые гранатомёты и надгусеничные полки.
«Если последний пакет модернизации окажется эффективным, вероятность чего остаётся высокой из-за большого сходства Т-72Б с Т-90, он может быть широко внедрён на более чем 1000 танках», — пишет Military Watch.
Возможно модернизация защиты танков заинтересует страны, где используются Т-72.