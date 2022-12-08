Наука и технологии
21:14, 08 декабря 2022
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Американцы оценили обновлённую защиту российских танков Т-72Б3М

Защита этих танков стала, как у Т-90

Российские танки Т-72Б3М получили новую динамическую защиту (ДЗ). Результаты модернизации оценили обозреватели американского издания Military Watch.

Американцы оценили обновлённую защиту российских танков Т-72Б3М

Фото: Glavnoe24.ru

Авторы пишут, что уровень защиты модернизированных Т-72 приблизился к Т-90 «Прорыв». На Т-72Б3М поставили дополнительные блоки ДЗ, которые расположили вдоль всего корпуса, а также на башне. Блоками «динамики» прикрыли маску пушки, дымовые гранатомёты и надгусеничные полки.

«Если последний пакет модернизации окажется эффективным, вероятность чего остаётся высокой из-за большого сходства Т-72Б с Т-90, он может быть широко внедрён на более чем 1000 танках», — пишет Military Watch.

Возможно модернизация защиты танков заинтересует страны, где используются Т-72.

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