Американцы оценили обновлённую защиту российских танков Т-72Б3М

Авторы пишут, что уровень защиты модернизированных Т-72 приблизился к Т-90 «Прорыв». На Т-72Б3М поставили дополнительные блоки ДЗ, которые расположили вдоль всего корпуса, а также на башне. Блоками «динамики» прикрыли маску пушки, дымовые гранатомёты и надгусеничные полки.

«Если последний пакет модернизации окажется эффективным, вероятность чего остаётся высокой из-за большого сходства Т-72Б с Т-90, он может быть широко внедрён на более чем 1000 танках», — пишет Military Watch.

Возможно модернизация защиты танков заинтересует страны, где используются Т-72.