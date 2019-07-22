Американцы оставят астронавтов на Луне

"Мы собираемся разрабатывать полезные ископаемые и развивать новые технологии. А когда настанет время — обязательно отправимся с Луны на Марс", — уточнил Пенс. По всей видимости, в ближайшее время мы услышим немало новостей о планах правительства США относительно Луны. Связано это в первую очередь с тем, что 15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.