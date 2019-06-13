Американцы отложили санкции против Huawei

Административно-бюджетное управление Белого дома заявило Конгрессу США о принятии максимальных крайних сроков для введения санкций против китайской компании Huawei. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на письмо в профильный комитет Сената США.

После попадания Huawei в «чёрный список» США в мае, оказалось, что американские компании не готовы сразу отказаться от сотрудничества с Huawei. Теперь американским компаниям, которые вели дела с Huawei, даётся целых два года на исполнение запретов.

По данным источника, в письме отмечается, что ведомство будет придерживаться предельного двухлетнего периода перед введением запрета на федеральные контракты с фирмами, которые работают с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei.

Исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут (Russ Vought) отметил: ««В последние дни Конгресс ясно дал понять важность выполнения закона в течение двух лет, и мы будем этому следовать».