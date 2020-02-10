Американцы отменили запуск ракеты в космос за две минуты до старта

Так, изначально запуск ракеты запланировали на 16:44 по местному времени, но только в 16:42 стало известно, что пуск отменяется. При этом причины, по которым данное решение было принято, до сих пор не сообщается. По планам NASA, Cygnus отправляли на орбиту для доставки 1,6 тонны оборудования для МКС, а также научный груз и груз для находящегося на станции экипажа.

Напомним, что совсем недавно SpaceX официально объявила о том, что компания запускает новую услугу — “всего” за 1 млн долларов любой желающий сможет отправить на орбиту собственный груз весом до 200 кг.