Американцы отправят в бой беспилотные машины уже со следующего года

Командование американской армии сообщило, что в 2020 году будет проведено тестирование с боевой стрельбой безэкипажной наземной техники (Robotic Combat Vehicle, RCV).

В реальный бой RCV отправляться пока не будут, военные планируют продемонстрировать различные технологии, которые могут быть позднее внедрены на платформы, а также способы использования солдатами беспилотников на поле боя.

Экспериментальные образцы RCV созданы на основе серийного бронетранспортера M113. Они стали первым результатом проекта Mission Enabler Technologies – Demonstrator или сокращённо MET-D. Сам проект входит в программу Next-Generation Combat Vehicle или GVSC.

Беспилотники будут контролироваться солдатами, расположенными в отдельной усовершенствованной ББМ «Брэдли». В управлении используются камеры и сенсорные панели. Орудийной башней тоже можно управлять удалённо.

Первая стадия тестов начнётся в марте в колорадском Форт-Карсоне во время манёвров уровня взвода. В испытаниях примут участие четыре беспилотных RCV и пара машин с управляющим экипажем. Каждый такой «управляющий» ББМ будет управляться водителем и укомплектован артиллеристом и четырьмя солдатами, которые будут управлять парой RCV. Результаты первой стадии повлияют на будущие планы.

Следующая стадия будет масштабнее. Отряд пехоты испытает RCV в Европе в мае 2020 года, а этап с манёврами уровня роты запланирован на конец 2021 года с шестью управляющими ББМ, четырьмя RCV на базе M113, а также четырьмя лёгкими и средними M113. Третья фаза запланирована на 2023 год с шестью управляющими ББМ, четырьмя RCV на базе M113 и четырьмя средними и тяжёлыми RCV.