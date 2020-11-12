Американцы перечислили самое устрашающее российское оружие

Речь идет о фотографиях Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которое опубликовало в ноябре 2020 года Минобороны России, сообщает издание The Drive. По мнению журналистов из США, стратегические крылатые ракеты Х-55СМ, которые и продемонстрированы на первом снимке, является настолько прорывным вооружением, что легло в основу аналогичного оружия, создаваемого Китаем и Ираном. Вместе с тем, не менее опасным специалисты назвали ракеты Х-101/102 и бомбы ФАБ-3000.