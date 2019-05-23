Американцы переходят на танки с мощными компьютерами и новой системой защиты

Для американской армии готов первый бригадный комплект танков Abrams M1A2 SEPv3. Об этом сообщило издание Lima News.

Модернизация танков 1A1 Abrams до уровня M1A2 SEPv3 производилась «Объединенным центром производства систем» (JSMC) Пентагона, также известным как Лимский военный танковый завод (LATP). Порядка 87 танков будут переданы армии летом, к началу 2021 года — 274 модернизированных танка.

Модификация M1A2 SEPv3 сейчас самая свежая и передовая для танков Abrams. Она включает усиленную защиту, бортовую систему самодиагностики, быстросменные модули, новую систему управления подачи топлива и дополнительный генератор, гигабитную шину Ethernet, израильскую систему активной защиты Trophy APS. В боекомплекте появился новый бронебойно-подкалиберный снаряд М829Е4 (М829А4) и многоцелевой выстрел Advanced Multi-Purpose (AMP) ХМ1147 типа «фугасный многоцелевой с трассером» с программируемым взрывателем.