Американцы подняли на смех первые танки СССР во Второй мировой войне

В качестве основы материала, журналисты использовали книгу военного историка Майкла Джонса “Ленинград: на осадном положении”. В ней эксперт в том числе написал и о том, что немцы использовали тяжелую артиллерию, в сторону которой и сгоняли КВ, для уничтожения советских танков времен начала Второй мировой.