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Американцы подняли на смех первые танки СССР во Второй мировой войне
Но при этом признали, что на подобный “провал” были свои причины
Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором выступил с критикой тяжелых советских танков КВ-1 и КВ-2. По словам журналистов, данная модель, несмотря на преимущество перед немецкими решениями с точки зрения веса, так и не смогла остановить немецкие войска в 1941 году.
В качестве основы материала, журналисты использовали книгу военного историка Майкла Джонса “Ленинград: на осадном положении”. В ней эксперт в том числе написал и о том, что немцы использовали тяжелую артиллерию, в сторону которой и сгоняли КВ, для уничтожения советских танков времен начала Второй мировой.
По мнению автора The National Interest, в целом КВ хоть и имел право на существование, данная модель танка все же была крайне далека от идеала, не в последнюю очередь из-за спешки при ее проектировании.