Американцы поищут в "старящем" приложении FaceApp следы российских шпионов

Как сообщается, Национальный комитет Демократической партии США разослал предупреждение, в котором говорится о нежелательности использования потенциальными кандидатами на пост президента в 2020 году FaceApp. Комитет имеет определенный уровень опасений по поводу того, что приложение разработали русские программисты. Сенатор Чак Шумер пошел еще дальше и официально попросил ФБР и FTC провести расследование на предмет угрозы национальной безопасности США со стороны FaceApp.

”Было бы очень опасно, если бы конфиденциальная личная информация граждан США была предоставлена ​​враждебно настроенной иностранной державе, активно участвующей в кибернетических действиях против Соединенных Штатов”, — говорится в письме сенатора Шумера.