Американцы показали беспилотник для дозаправки сверхзвуковых истребителей

Данный полет испытательного образца беспилотника T1 прошел на территории Иллинойса, о чем компания сообщила на своем официальном сайте. В воздухе летательный аппарат находился в районе двух часов, за которые дрон маневрировал, следуя заранее заданному маршруту, без какой-либо помощи пилота — все происходило автономно.

Напомним, что контракт, заключенный 2018 году между военно-морскими силами США и Boeing, гласит, что последняя должна произвести четыре прототипа MQ-25 Stingray за 805 млн долларов. Если первая партия будет предоставлена успешно, то в перспективе Boeing может произвести еще 68 таких беспилотных летательных аппаратов для американского ведомства уже за 13 млрд долларов.