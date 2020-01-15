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Американцы показали изнутри президентский самолёт на случай "конца света"
Что интересно, это не первое появление самолета на видео
На YouTube-канале AIRBOYD было опубликовано свежее видео, в котором демонстрируется интерьер воздушного командного пункта военно-воздушных сил США E-4B Nightwatch. В широких кругах аппарат имеет более броское название — его называют самолетом “Судного дня”.
Так, в ролике, длина которого в общей сложности составляет 10 минут, продемонстрированы различные зоны, в том числе верхней и средней палуб. Также в видео можно увидеть, как выглядит комната совещаний командования, а также кухня, на которой в случае необходимости будет питаться президент страны и высшее военное руководство.
Напомним, что это не первое видео, в котором демонстрируется интерьер самолета “Судного дня” — еще в мае 2019 года американский телеканал CNBC показал небольшое видео с E-4B Nightwatch изнутри.