Американцы показали наиболее детальное изображение новейшего гиперзвукового оружия США

К слову, это наиболее детальное изображение новейшего гиперзвукового оружия США на сегодняшний день. К тому же именно публикация Lockheed Martin в состоянии предоставить военным экспертам и аналитикам первый более-менее подробный взгляд на боевое оснащение комплекса — маневрирующий гиперзвуковой блок.