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Американцы показали наиболее детальное изображение новейшего гиперзвукового оружия США
Опытная эксплуатация новинки намечена на 2022 год
Американская компания Lockheed Martin опубликовала в сети свежие изображения новейшей гиперзвуковой системы, получившей название Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Согласно последним данным, комплекс может быть принят на вооружение уже в первой половине текущего десятилетия.
К слову, это наиболее детальное изображение новейшего гиперзвукового оружия США на сегодняшний день. К тому же именно публикация Lockheed Martin в состоянии предоставить военным экспертам и аналитикам первый более-менее подробный взгляд на боевое оснащение комплекса — маневрирующий гиперзвуковой блок.
Стоит отметить, что ARRW развивается очень быстро: буквально в феврале текущего года стало известно, что Lockheed Martin защитила проект гиперзвуковой ракеты AGM-183A, а компания уже в 2022 году намерена начать опытную эксплуатацию собственной разработки.