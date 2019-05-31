Американцы показали стрельбу управляемыми снарядами на видео

На выставке вооружений CANSEC 2019 с канадском Оттаве компания General Dynamics представила новое поколение высокоточных миномётных систем и продемонстрировала управляемый миномётный выстрел RCGM.

81-миллиметровый снаряд RCGM (Roll Controlled Guided Mortar) получает координаты цели при помощи мобильного GPS-блока. Такая мина может взрываться на заданном расстоянии до цели, у самой цели, а также с некоторой задержкой.

После выстрела информация поступает на бортовой GPS и производится коррекция точки приземления с помощью подвижного хвостового оперения. Погрешность при использовании составляет всего 5 метров на дистанции от 1 до 4 км.

Как отметила General Dynamics, в снаряд RCGM можно переделать любую мину, использующуюся на данный момент в войсках НАТО.