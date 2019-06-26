Американцы похвастали манёврами нового вертолёта-разведчика

Компания Sikorsky Aircraft провела очередные испытания скоростного разведывательного вертолета S-97 Raider, разработка которого ведется для армии США.

Вертолёт может оснащаться разными типами вооружения и разведывательной аппаратуры, он предназначен для для выполнения тактических миссий. Сборка прототипов ведётся с 2012 года, первый полёт состоялся в мает 2-15 года.

В рамках нового этапа испытаний, вертолёт провел несколько манёвров на небольшой высоте и скоростных пролётов. Он продемонстрировал движение бок, вперёд носом и хвостом, назад с наклоном носовой части вперёд, а также скоростной пролёт на скорости 190 узлов, что составляет 352 км/ч. Также была выполнена «воронка» — манёвр, при котором вертолёт облетает точку на земле, сохраняя носовую часть направленной на эту точку.