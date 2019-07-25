Американцы похвастались новым кораблем для атаки из космоса

Она также рассказала, что X-37B может работать на эллиптической орбите, и даже приближаясь максимально близко к Земле, способен менять собственный курс на ходу.

”Это означает, что наши противники не знают, где корабль появится в следующий раз. И мы знаем, что это сводит их с ума. И я очень рада этому”, — рассказала она порталу military.com.

Напомним, что первый старт мини-шаттла состоялся 22 апреля 2010 года. К слову, у Пентагона в распоряжении имеются два Boeing X-37, в связи с чем военные периодически чередуют их использование.